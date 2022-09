Jeep Avenger - SUV elétrico para a Europa

O Jeep Avenger, um pequeno SUV urbano totalmente elétrico com tração 4x4, que a marca do grupo Stellantis vai apresentar em meados de outubro no Salão Automóvel ‘Mondial de Paris’, será lançado na Europa no decurso do primeiro trimestre de 2023. A marca não tem previsto qualquer versão do Avenger com motor a combustão.

