Kia: “Vamos lançar 15 novos modelos eletrificados até 2027"

A marca sul-coreana atingiu a fasquia do meio milhão de automóveis vendidos em todo o mundo no ano passado. Em entrevista ao Negócios, Carlos Lahoz, vice-presidente ‘Sales & Ownership Experience’ da Kia Europa, aponta as prioridades da marca para continuar a crescer.



Carlos Lahoz, Vice-presidente de Sales & Ownership Experience da Kia Europa Adriano Oliveira aoliveira@netcabo.pt 16:30







Carlos Lahoz é, desde abril último, vice-presidente 'Sales & Ownership Experience' da Kia Europa. Depois de vários anos na marca sul-coreana, assume como prioridade no novo cargo a manutenção do crescimento de vendas da marca e o lançamento de 15 novos veículos elétricos (BEV) a bateria até 2027.

