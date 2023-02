Mitsubishi ASX. O ‘primo’ do Captur

A segunda geração do Mitsubishi ASX é uma cópia muito fiel do atual Renault Captur, tanto a nível estético como estrutural. Ambos partilham a plataforma, mas o equipamento e as motorizações têm diferenças.

Mitsubishi ASX. O ‘primo’ do Captur









Para poder adicionar esta notícia aos seus favoritos deverá efectuar login. Caso não esteja registado no site do Negócios, efectue o seu registo gratuito.

Enviar o artigo: Mitsubishi ASX. O ‘primo’ do Captur O meu email O meu nome Comentários Destinatários: (para vários endereços usar ; e espaço) Enviar