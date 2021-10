Nissan Ariya: ‘Crossover’ elétrico futurista

Devido ao atraso na sua chegada ao mercado português, os preços do Ariya ainda estão por definir, mas a avaliar pelo que custam alguns dos seus mais diretos concorrentes, como o Hyundai Ioniq 5 ou o Kia EV6, por exemplo, não deverão andar muito longe dos 40.000 euros.

Com este novo modelo 100% elétrico que a marca apresentou esta semana no Porto ainda em versão pré-série, a Nissan procura não só reafirmar o seu compromisso com o objetivo de alcançar a neutralidade carbónica em 2050, como pretende reforçar a sua posição dominante neste segmento dos ‘crossover’ em que foi pioneira.

Concebido de raiz para versões exclusivamente elétricas, de tração dianteira ou às quatro rodas (neste caso com o motor em cada um dos eixos), e a partir da mesma plataforma que serve de base ao Renault Mégane E-Tech Electric, o Nissan Ariya não passa de todo despercebido pela imagem bastante futurista que transmite.

Na zona frontal, sobressai a tradicional grelha V-Motion, com prevalência da cor negra e um pouco mais estilizada, e o grupo óptico afilado com tecnologia LED.

O perfil coupé da carroçaria contribui para a elegância das suas linhas e a traseira é igualmente marcante, com a ‘lâmina de luz’ de peça única, representando os farolins combinados posteriores, criada para proporcionar um efeito tipo ‘blackout’, quando estacionado, e uma iluminação contínua a vermelho durante a utilização.

Se por fora tem um ar futurista, no interior o enfoque é mais minimalista e com uma componente claramente tecnológica, sendo exemplo disso os dois ecrãs de 12,3 polegadas para o sistema de informação e entretenimento e para painel de instrumentos digital.

Mas não é tudo, porque a par da multitude de comandos integrados no volante, a consola central dispõe do mínimo possível de botões físicos, muitos dos quais passaram a ser táteis com resposta háptica.

À partida, o novo Nissan Ariya vai ser proposto em quatro versões distintas, duas de tração dianteira e outras tantas de tração integral, com dois motores, um cada eixo.

A primeira proposta, de tração dianteira, é para uma bateria de 63 kWh e uma potência de 160 kW (218 cv), o que confere uma autonomia de 360 km. Em alternativa, a marca propõe uma bateria de 87 kWh para 172 kW de potência (242 cv), podendo neste caso ir até aos 500 km de autonomia.

Para as versões de tração integral, denominadas E-4orce, as baterias são em ambos os casos de 87 kWh, mas com potências distintas, de 225 kW (306 cv) e 290 kW (394 cv), em que as autonomias variam entre os 460 e os 400 km, respetivamente.