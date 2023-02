Nissan Crossover Domination. Nas neves dos Pirinéus

Sem ameaças de intempéries no horizonte, como foi o caso da tempestade Gloria em 2020, mas apenas, como esperado, com alguma neve e frio a ‘beijar’ os zero graus, regressou o evento ‘Nissan Crossover Domination’, que este ano teve como palco as estradas dos Pirenéus para celebrar nos picos mais altos a sua sétima edição.