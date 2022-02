Nova geração Ford Ranger Raptor

A nova Raptor apresenta um visual totalmente novo, que tem como base o estilo da atual geração Ranger. Guarda-lamas alargados que albergam jantes de 17 polegadas e pneus exclusivos, uma grelha imponente com as letras ‘F-O-R-D’ a toda a largura e um para-choques separado reforçam a aparência musculada do modelo.



Novidade na dianteira são os faróis de matriz de LED, com luzes diurnas de LED, que elevam o desempenho do sistema de iluminação da Ranger Raptor, que conta agora com luzes de curva preditivas, máximos sem brilho e nivelamento automático dinâmico de forma a proporcionar melhor visibilidade.

Na traseira, as óticas de LED proporcionam um elo estético com a frente do veículo, enquanto o para-choques traseiro, com degrau e barra de reboque integrados, está agora colocado numa posição elevada para não comprometer o ângulo de saída.



Novo biturbo de 288 cv

Mecanicamente, a maior novidade desta geração consiste na introdução de um motor a gasolina EcoBoost V6 3.0 biturbo, trabalhado pela Ford Performance para obter uma potência anunciada de 288 cv e 491 Nm de binário. O novo motor resulta num enorme aumento de potência em relação ao atual motor Diesel biturbo de 2,0 litros, que continuará disponível na Raptor a partir de 2023.

Este motor, segundo a marca, foi concebido para oferecer uma resposta imediata às solicitações do acelerador, Nesse sentido, a Ford Performance adotou um sistema anti-inércia (anti-lag) desenvolvido para competição, semelhante ao inicialmente existente no Ford GT de estrada e no Focus ST, que permite uma entrega rápida de potência sempre que solicitada.

Na mesma linha, foi desenvolvido um sistema de escape ativo, controlado eletronicamente, que amplifica a sonoridade do motor através de quatro modos selecionáveis, de forma a modificar o seu caráter sonoro. Os condutores podem escolher a sonoridade da sua preferência para o motor pressionando um botão no volante, ou selecionando um modo de condução que utilize uma das seguintes definições: Quiet, Normal, Sport e Baja.

A nova geração Ranger Raptor conta ainda com um chassis único quando comparado ao do atual Ranger, que adota um conjunto de novas soluções específicas, incluindo novos apoios e reforços especiais em pontos críticos como o pilar "C", caixa de carga e roda sobressalente, bem como novas estruturas para os limitadores da suspensão, torres da suspensão e apoios dos amortecedores traseiros.

Pela primeira vez, a Ranger Raptor recebe um sofisticado sistema de tração integral às quatro rodas com uma nova caixa de transferência de duas velocidades ‘on-demand’, controlada eletronicamente, combinada com o bloqueio dos diferenciais dianteiro e traseiro, uma funcionalidade muito apreciada pelos entusiastas do todo-o-terreno mais radical.

E para garantir à nova Raptor as reais capacidades para enfrentar qualquer tipo de piso, sejam estradas alcatroadas, lama ou sulcos – e todo o tipo de obstáculos –, a Ford introduziu uma gama de sete modos de condução selecionáveis, incluindo o modo Baja, orientado para fora da estrada, que configura os sistemas eletrónicos do veículo para o máximo desempenho em condução ‘off-road’ a alta velocidade.



Interior mais tecnológico

No interior, há novos bancos desportivos dianteiros e traseiros, com ‘design’ inspirado em aviões de combate, de forma a incrementar o conforto e oferecer mais apoio em curvas a alta velocidade. Inserções em Laranja Code no painel de instrumentos, nos revestimentos e nos bancos conjugam-se com a iluminação ambiente da Raptor.

O novo volante revestido a couro premium, com aquecimento, apoios para os polegares, marcação do centro e patilhas em magnésio para comando da caixa de velocidades, completa o toque desportivo.

Em matéria de novas tecnologias, o habitáculo apresenta um painel de instrumentos totalmente digital de 12,4 polegadas e um ecrã central de 12 polegadas dotado da nova geração do sistema de conectividade e entretenimento Ford SYNC, que oferece compatibilidade ‘wireless’ com os sistemas Apple Carplay e Android Auto. Um sistema de som B&O de oito altifalantes proporciona a banda sonora perfeita para cada aventura.