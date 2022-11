Novos ID.5 e ID.5 GTX. Ofensiva elétrica VW avança a ‘todo o vapor’

Depois do ID.3, do ID.4 e ID.4 GTX e do ID.Buzz, a chegada dos novos SUV elétricos VW ID.5 e ID.5 GTX são mais um importante passo do construtor alemão em direção a um mundo automóvel zero emissões de carbono. ID.6 e ID.7 são os dois próximos modelos.

Novos ID.5 e ID.5 GTX. Ofensiva elétrica VW avança a ‘todo o vapor’









