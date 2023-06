Volvo EX30 é o mais pequeno SUV da marca sueca

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

A Volvo apresentou em Milão o novo EX30, o mais pequeno SUV da marca sueca, 100 por cento elétrico, que chega ao mercado nacional no início de 2024 mas já está disponível para encomenda. Os preços começam nos 37.900 euros.

Com pouco mais de 4,20 metros de comprimento, uma distância entre eixos longa, jantes de grandes dimensões e proporções equilibradas, o novo EX30 vem alargar a gama de automóveis 100% elétricos da Volvo Cars, que conta agora com quatro opções em catálogo – XC40, C40, EX90 e EX30.

O novo modelo está disponível em três opções de grupos propulsores e dois tipos de bateria. Para quem utiliza o veículo a maior parte do seu tempo na cidade ou a fazer distâncias mais curtas entre carregamentos, a marca propõe a opção ‘Single Motor’ com bateria LFP.

Esta bateria utiliza a química do fosfato de ferro-lítio, sendo mais económica e com uma produção que consome menos recursos, constituindo a melhor opção para quem não necessite de grande autonomia.

Caso seja necessária uma maior autonomia (até 480 km entre carregamentos), a variante ‘Single Motor Extended Range’, com uma bateria NMC é, segundo a marca, a melhor opção. A bateria inclui lítio, níquel, manganésio e cobalto e produz a sua energia de forma mais eficiente do que a variante LFP.

Por último, para quem privilegia os desempenhos, a Volvo apresenta ainda a opção ‘Twin Motor Performance’, que associa a bateria NMC com um segundo motor elétrico. Esta é uma variante de tração integral capaz de fornecer 315kW (428cv) e fazer os 0-100 km/h em 3,6 segundos – o modelo/versão mais rápida de sempre da Volvo Cars.

O Volvo EX30 permite também realizar carregamentos rápidos. A variante ‘Twin Motor’ tem uma capacidade até 153 kW. Isto significa que é possível carregar a bateria de 10 a 80% em pouco mais de 25 minutos.

Interior minimalista, o que permitiu reduzir o número de peças necessárias sem comprometer a funcionalidade, o EX30 permite escolher entre quatro opções distintas, com várias opções de arrumação no habitáculo.

A nível de segurança, inclui de série, entre outras novidades, um alerta de abertura de porta, que consegue avisar, através de sinais visuais e sonoros, sempre que um ocupante esteja prestes a abrir a porta em frente a um ciclista, motociclista ou outro utente da via que esteja a passar.

O EX30 é também o primeiro automóvel da marca sueca a incluir a nova geração Park Pilot Assist. Esta funcionalidade consegue gerir qualquer tipo de lugar de estacionamento, incluindo paralelos, curvos, perpendiculares e diagonais em espinha, facilitando o estacionamento em espaços apertados.

Versão Cross Country

A partir do próximo ano, o Volvo EX30 terá também disponível uma versão Cross Country que tem como base a longa herança Cross Country da marca. Esta versão irá incluir várias características personalizadas, tais como uma maior distância ao solo, jantes pretas de 19 polegadas com a opção de jantes de 18 polegadas com pneus personalizados também disponível.

O Volvo EX30 Cross Country distingue-se pelas placas de proteção à frente, atrás e de lado, painéis pretos especiais no para-choques dianteiro e na tampa da bagageira, e a marca Cross Country – uma pequena bandeira sueca montada no capot.





O preço da versão base (EX30 ‘Single Motor Core’) em Portugal é de 37.900 euros. A Volvo oferece cinco anos de manutenção programada incluída.