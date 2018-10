1973: Crise com vista para a Primavera

Há 45 anos, o mundo sentia o choque de placas tectónicas: a crise do petróleo trazia a crise económica, israelitas e árabes combatiam numa guerra-relâmpago, os americanos começavam a penosa retirada do Vietname. Ninguém estava salvo. Em Portugal, os pés de barro do regime iam amolecendo com a declaração de independência da Guiné-Bissau.