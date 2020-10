Como motivar em tempo de pandemia

Cursos de filosofia ou de línguas, torneios de FIFA, "kits" enviados para casa dos colaboradores com mensagens positivas e "newsletters" com sugestões de atividades de lazer ou reflexões de pensadores. As empresas estão puxar pela imaginação nesta fase da pandemia para motivarem as suas pessoas, manterem o espírito de equipa e não deixarem cair a produtividade.

