A arte e o riso dos mais velhos

Os artistas que, na última quarta-feira, fizeram o acolhimento e atuaram nos intervalos do encontro de Universidades Seniores na Voz do Operário, em Lisboa, não pensaram pisar um palco durante a maior parte da sua vida. Com idades cuja média é superior a 70 anos, fazem parte da Trupe Sénior, um projeto intergeracional do Chapitô, e entraram nas lides artísticas quando a maioria deixa – voluntária ou involuntariamente – a vida ativa.

As artes performativas e as terapias que recorrem a técnicas performativas são cada vez mais usadas para promover a integração e o bem-estar dos mais velhos. É o caso da Trupe Sénior – que apesar do nome assume uma vocação transgeracional. Outro exemplo é o projeto "Ativismo Afetivo ou o Lugar onde Vivem as Memórias", da atriz Cláudia Andrade, centrado na questão da memória feminina e que a partir de entrevistas e residências artísticas realizadas ao longo de cinco anos, em vários pontos do país, deu origem a um documentário, a uma exposição e ao espetáculo "Para vós", que dá protagonismo às avós.