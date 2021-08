As Feiras do Livro de Lisboa e Porto começam já no próximo fim de semana. Decorrem, pela segunda vez, em contexto de pandemia. Mas este ano as expectativas para as vendas e afluência de público são melhores, tendo em conta que uma boa parte da população já está vacinada. Serão balões de oxigénio para a tesouraria dos operadores fortemente afetados pela crise. Só no ano passado, a quebra de valor do mercado do livro foi de 17%.

A festa dos livros vai começar









Para poder adicionar esta notícia aos seus favoritos deverá efectuar login. Caso não esteja registado no site do Negócios, efectue o seu registo gratuito.