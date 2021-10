A infância voltará a ser mais livre?

No regresso a um quotidiano com menos restrições, será que as crianças e os jovens terão oportunidade para desenvolver uma maior autonomia, ou a tendência para a excessiva proteção irá continuar depois da pandemia? Os especialistas não duvidam das vantagens de uma certa emancipação dos mais novos. Terá o “free-range parenting” mais pernas para andar?

A infância voltará a ser mais livre?









