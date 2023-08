A putidade dos iconoclastas

Partilhar artigo



... × Funcionalidade exclusiva para assinantes Negócios Premium Assine para partilhar E usufrua de todas as vantagens de ser assinante E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

Perante o vendaval excrementício e as toneladas de putidade só penso: que desperdício! Falo de muitas das reacções de alguma da que poderia ser a nossa melhor intelectualidade. Fizeram alguns estudos, têm uma escrita prendada, mas em vez da bondade de que foram exemplo o meu professor e padre Manuel Antunes ou Eduardo Lourenço, tocou-lhes a carreta do ressabiamento. Ressentidos, atolam-se em manobras de guerrilha no lodo da mesquinhez.



De ...