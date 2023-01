A superstição também afeta a economia

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

Levar a caneta do avô para assinar um contrato importante; não viajar, reunir ou fechar negócios nos dias 13; ter um número da sorte; contratar bruxos para fazer "limpezas" no escritório ou consultar astrólogos para saber qual a melhor altura para investir. Estas são algumas superstições que empresários e investidores reconhecem ter. No mundo dos negócios, é preciso ser racional mas, por vezes, o pensamento mágico sobre a sorte e o azar também interfere nas decisões. Se bater na madeira é algo inofensivo, já crenças baseadas em rumores ou "sinais" podem ter consequências desastrosas, nomeadamente na bolsa. Nesta sexta-feira 13, que se convencionou ser um dia de azar, haverá muitos negócios adiados ou cancelados.