A varina que nunca deixou a Madragoa

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

No início do mandato, o Presidente norte-americano Jimmy Carter entrou num restaurante na Madragoa, em Lisboa, e assinou o livro das presenças ilustres depois da refeição. No mesmo livro, e logo a seguir ao estadista, percebe-se o nome de Amália Rodrigues, antes de muitos outros, como o filósofo Agostinho da Silva, o poeta Pedro Homem de Melo, o escritor Jorge Amado, os atores Lima Duarte e John Malkovich. Ou ainda o nobel José Saramago, que fazia

Negócios Premium Conteúdo exclusivo para assinantes Já é assinante? Inicie a sessão Assine e aceda sem limites, no pc e no smartphone Assinar por 1€ por 1 mês Conteúdos exclusivos com melhor da informação económica nacional e internacional;

Acesso sem limites, até três dispositivos diferentes, a todos os conteúdos do site e app Negócios, sem publicidade intrusiva;

Newsletters exclusivas;

Versão ePaper, do jornal no dia anterior;

Acesso privilegiado a eventos do Negócios;

...