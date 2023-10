Agustín Cocola-Gant.: O Programa Mais Habitação chega tarde e é tímido

Para reverter a gentrificação e baixar os custos da habitação em Portugal, teria de haver muitos investidores a perder dinheiro. "Isso não vai acontecer", considera o geógrafo Agustín Cocola-Gant. Há muitos anos que o investigador espanhol do Instituto de Geografia e Ordenamento do Território da Universidade de Lisboa (IGOT) estuda o impacto do alojamento local em Portugal e no mundo. O turismo não é o grande culpado da crise da habitação, mas teve influência. Ao longo dos anos, o poder político foi tomando decisões erradas e hoje Lisboa é a cidade da Europa com a maior taxa de esforço para comprar casa (a relação entre salário e preço da habitação). A situação é muito complexa, diz. E as medidas do pacote Mais Habitação chegam tarde demais.