Alexandre Schwartsman: “A sociedade está profundamente doente e Bolsonaro é a expressão da sociedade”

Ele gosta de incomodar. E muito. Alexandre Schwartsman, ex-director de Assuntos Internacionais do Banco Central do Brasil, entre 2003 e 2006, no governo Lula, é conhecido pela sua postura crítica em relação às políticas económicas do Partido dos Trabalhadores (PT). Colunista do jornal Folha de S. Paulo, consultor e conferencista, ele “vai na jugular” e não poupa ninguém. Formado em Gestão e em Economia, além de ter um doutoramento em Economia na Universidade da Califórnia, em Berkeley, ele traça um futuro sombrio para o Brasil.