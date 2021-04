Ana Matos: “Precisamos de sentir os espaços com vida”

Ana Reis Saramago Matos nasceu em 1972 e viveu sempre rodeada de gente politizada – "tinha as esquerdas todas em casa". É filha de Violante Saramago Matos, dirigente estudantil presa no 1.º de Maio de 1973. "Aprendi a andar na prisão em Caxias, entre os meus 15 e 18 meses, enquanto lá estive com a minha mãe. Era a única criança em Caxias. Adoraria ter essa memória, não a tenho." Mas há relatos. "Aurora Rodrigues e muitas outras presas costumavam dizer-me, pelas paredes das celas, ‘Força nas perninhas, Ana’." Nela, a política exprime-se sobretudo através do seu espaço de arte contemporânea. Nem sempre foi assim. A diretora artística e curadora da Galeria das Salgadeiras estudou Engenharia Informática e trabalhou muito tempo em empresas tecnológicas. Há 18 anos, inaugurou a galeria com uma exposição da avó – "tinha de ser".

Como aconteceu o salto da engenharia informática para o mundo das galerias de arte?

Sempre gostei muito da parte da engenharia, da ideia de solucionar um problema, de sistematizar. Estudei Engenharia Informática no Instituto Superior Técnico, e foi uma excelente aprendizagem. No início dos anos 1990, aquele era um curso de vanguarda que trouxe ao país uma série de disrupções, de tal maneira que a própria Ordem dos Engenheiros tardou em aceitar-nos. Escolhi depois o ramo da inteligência artificial, e fiquei tão fascinada que até comecei a fazer um mestrado nessa área. Mas queria ganhar alguma independência e decidi ir trabalhar, com a ideia utópica de que conseguiria fazer as duas coisas ao mesmo tempo.

No final dos anos 1990, trabalhar na área da tecnologia seria especialmente absorvente.

Se tivesse continuado, agora poderia estar num dos unicórnios portugueses! – trabalhei muitos anos na OutSystems. Comecei na Easyphone em 1996, a seguir fui para a Intervento, comprada depois pela Altitude. Com o 11 de Setembro, a empresa falhou a entrada no Nasdaq, passou por uma reestruturação interna, e eu propus então a minha saída. Gostei muito de trabalhar na área, conseguia ter uma condição financeira bastante estável e o ambiente de trabalho era ótimo. Mas era também muito competitivo. Até 2003, trabalhei intensamente, sentia-me esgotada, comecei a pensar se era realmente aquilo o que eu queria fazer. Na altura, o Paulo Rosado, que também tinha saído da Altitude, criou a OutSystems, precisava de alguém para fazer a documentação técnica, e havia a possibilidade de trabalhar em "part-time". Encontrei ali um equilíbrio muito bom, que me deu tempo para pensar no que queria fazer dali para a frente.