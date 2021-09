António Cândido de Oliveira: Nós cidadãos somos os donos do poder

A covid-19 “veio mostrar-nos a importância do poder local”, diz António Cândido de Oliveira, autor do ensaio da Fundação Francisco Manuel dos Santos “A Democracia Local em Portugal”. O professor catedrático jubilado da Escola de Direito da Universidade do Minho considera que a nova geração de autarcas que sair das eleições de 26 de setembro tem de ter “uma visão global”. Exige-se mais transparência a quem governa e maior capacidade de comunicação com os cidadãos.

