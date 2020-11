António João Maia: A corrupção é um fenómeno impossível de erradicar

A consulta pública da Estratégia Nacional Contra a Corrupção terminou a 20 de outubro. O documento tem recebido críticas de vários quadrantes da sociedade, que o consideram pouco ambicioso. António João Maia, vice-presidente do Observatório de Economia e Gestão de Fraude e professor de Ética da Administração Pública no ISCSP/ULisboa, defende que, antes de desenhar a estratégia, deveria ter sido feito um "raio X" ao fenómeno, de forma a calibrar melhor as medidas de prevenção e controlo. O Observatório, que lançou o livro "Ética e integridade na vida pública", está a estudar o que correu mal com os anteriores fundos europeus que entraram em Portugal. A injeção de dinheiro da Europa para combater a crise vai fazer subir o risco de corrupção e fraude, avisa.





Negócios Premium Conteúdo exclusivo para assinantes Já é assinante? Inicie a sessão Assine e aceda sem limites, no pc e no smartphone Assinar por 1€ por 1 mês Conteúdos exclusivos com melhor da informação económica nacional e internacional;

Acesso sem limites, até três dispositivos diferentes, a todos os conteúdos do site e app Negócios, sem publicidade intrusiva;

Newsletters exclusivas;

Versão ePaper, do jornal no dia anterior;

Acesso privilegiado a eventos do Negócios;