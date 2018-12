O Negócios elegeu o turista como a personalidade do ano de 2018, num ano que deverá ser marcado por novos recordes. O turismo foi uma ajuda preciosa para a economia nacional, mas acabou por criar algumas polémicas. Saiba porque é que foi esta a nossa escolha.

Depois da novela fica-não-fica, acabou mesmo por deixar a Procuradoria-Geral, com muitos elogios ao seu mandato.

Mário Centeno

Faz o pleno. Gere o Orçamento com mão-de-ferro, cumpre as metas do défice e ainda consegue ser o ministro mais popular.