As figuras internacionais de 2018

João Lourenço João Lourenço foi a eleição do Negócios para a personalidade internacional de 2018, num ano em que o presidente da Angola mostrou que as mudanças são mesmo a valer. Leia o texto sobre este ainda pequeno percurso de João Lourenço.

Donald Trump O ano foi repleto de casos e muitas polémicas. Internamente, foram muitas as demissões na Casa Branca e sempre debaixo de fogo por causa das investigações sobre a interferência da Rússia nas eleições. Externamente, abriu uma guerra comercial com a China.

Christopher Wylie Denunciou o caso da Cambridge Analytica, onde trabalhava, para anunciar que dados pessoais dos utilizadores do Facebook tinham sido usados de forma abusiva.

Angela Merkel A chanceler alemã deixou a liderança da União Democrata-Cristã (CDU), cargo que ocupava há 18 anos. A sua sucessora é Annegret Kramp-Karrenbauer.

Matteo Salvini Não venceu as eleições, mas quase. A Liga, de extrema-direita, é determinante no Governo italiano e o seu líder, Salvini, é quem mais se projecta no exterior.

Emmanuel Macron O Presidente francês está debaixo de fogo. O movimento dos coletes amarelos agravou a sua já baixa popularidade. Os protestos obrigaram-no a ceder.

Theresa May As difíceis negociações com Bruxelas para o Brexit deixaram a primeira-ministra do Reino Unido politicamente fragilizada. Tem oposição dentro do seu próprio partido e foi alvo de uma moção de censura dos trabalhistas. Resistiu.

Xi Jinping Afirmou-se como um dos maiores líderes políticos de sempre da China. A doutrina do Presidente chinês foi incorporada na Constituição do Partido Comunista Chinês, passando a fazer parte dos seus princípios orientadores.

Isabel dos Santos O novo Presidente de Angola retirou-lhe a concessão do porto do Dande e tem-lhe feito críticas indirectas. A empresária está sob pressão e a sua estrela empalideceu.

Mohammed bin Salman As suspeitas de que o príncipe herdeiro da Arábia Saudita terá mandado matar o jornalista saudita Jamal Khashoggi tornam-se cada vez mais sólidas.

Steve Bannon O estratega de Trump está a "mexer os cordelinhos" na Europa, apoiando partidos extremistas e populistas de direita, com os olhos nas eleições europeias. Apoiou ainda a campanha de Bolsonaro, no Brasil.

Jeff Bezos O fundador e presidente executivo da Amazon tornou-se este ano no homem mais rico do mundo, no "ranking" da revista Forbes, destronando Bill Gates, que ocupava o lugar desde 1994.

Elon Musk O polémico co-fundador da Tesla teve um ano atribulado. Foi forçado a deixar o cargo de "chairman" depois de ser acusado de fraude na bolsa na sequência de um tweet. Mantém-se como presidente executivo.