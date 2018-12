Os acontecimentos nacionais do ano

OPA à EDP A OPA à EDP foi escolhida como o acontecimento nacional do ano pelo Negócios. António Mexia está à frente da eléctrica há 12 anos, 2018 foi o ano de todos os obstáculos. Leia o texto que justifica a nossa escolha.

Ministro não resiste ao roubo de tancos O furto de armas dos Paióis Nacionais de Tancos, em Junho de 2017, teve repercussões durante todo o ano de 2018, levando à demissão, em Outubro, do então ministro da Defesa, Azeredo Lopes. O furto de material militar que abalou a reputação das instituições portuguesas e a imagem do próprio país continua nas mãos da Judiciária.

Ataque em Alcochete mudou Alvalade Tão poucas vezes o Sporting esteve tão em foco por assuntos não desportivos. O ataque à equipa de futebol, em Alcochete, foi a gota de água e levou o Ministério Público a acusar Bruno de Carvalho de vários crimes, já depois de ter sido destituído da presidência. Sucedeu-lhe Frederico Varandas, que finalmente emitiu o empréstimo obrigacionista.

Derrocada em Borba choca o país A derrocada de um troço da estrada entre Borba e Vila Viçosa, em Évora, causou a morte a cinco pessoas. O Ministério Público instaurou um inquérito para apurar as circunstâncias do acidente. O presidente da autarquia de Borba, António Anselmo, disse que nunca tinha sido informado da perigosidade da estrada junto às pedreiras.

Costa surpreende e remodela governo António Costa decidiu remodelar o Governo na véspera da apresentação da proposta do Orçamento. Uma decisão que apanhou de surpresa toda a gente, a começar por alguns dos remodelados. As principais novidades foram a nomeação de Marta Temido para a Saúde, João Cravinho para a Defesa e e Pedro Siza Vieira para a Economia.

Eleições no Montepio com mesmo vencedor Os concorrentes de Tomás Correia quiseram, mas falharam, uma lista única de oposição. Ribeiro Mendes e António Godinho lideraram candidaturas distintas e Tomás Correia venceu, embora esteja a ser investigado por negócios durante a sua presidência da caixa económica. Mas há agora uma nova supervisão das mutualistas, a cargo da ASF.

Lei de financiamento embaraça partidos Após uma discussão muito discreta, o Parlamento aprovou as alterações à Lei de Financiamento dos Partidos, na sequência do pedido do Tribunal de Constitucional. Marcelo vetou e os partidos foram obrigados a renegociar. Partidos deixaram cair o alargamento da isenção do IVA, mas foram inflexíveis no fim do limite aos donativos. CDS e PAN votaram contra.

Portugal na rota de investimentos digitais O investimento estrangeiro em Portugal tem novos protagonistas. Está, agora, na rota dos investimentos digitais. Em 2018, aterrou em Portugal a Google, a Amazon Web Services e chegaram centros de investigação de grandes construtoras automóveis como a Mercedes e a Volkswagen.

A saída de Portugal do lixo Depois da S&P e da Fitch terem voltado a avaliar Portugal em nível de investimento, em 2017, a Moody's confirmou, este ano, a saída de Portugal do "lixo". Sete anos depois de ter colocado a dívida portuguesa no patamar de investimento especulativo, a agência subiu a avaliação do país para 'Baa3', um nível considerado de investimento.

Web Summit fica em Lisboa até 2028 Lisboa foi escolhida pela Web Summit, empresa de Paddy Cosgrave, para realizar o que diz ser o maior evento europeu de empreendedorismo durante mais 10 anos. Ficará até 2028, com um cheque dado pelo Governo e Câmara de Lisboa de 11 milhões de euros por ano e com a garantia de investimentos na FIL para duplicar área.

"Lei Uber" já está em vigor Depois de ter estado um ano parada no Parlamento, a lei que regulamenta a actividade das plataformas electrónicas de transporte foi aprovada e entrou em vigor a 1 de Novembro. Mesmo depois de Marcelo Rebelo de Sousa ter "vetado" a primeira versão e da contestação dos taxistas.

Benfica sofre com toupeiras e emails O Benfica SAD arrisca-se a ir a julgamento, bem como o ex-assessor jurídico Paulo Gonçalves e dois funcionários judiciais no caso e-toupeira. A SAD foi acusada de 30 crimes, como corrupção activa, oferta ou recebimento indevido de vantagem. Luís Filipe Vieira recusa a ideia de crime pela SAD que ainda viu e-mails de dirigentes revelados.

Descentralização avança aos solavancos A descentralização, que António Costa nomeou como "a grande reforma do Estado", foi um tema recorrente em 2018. Muito atacada pelos municípios, repudiada pelos parceiros do Governo e aprovada por um PSD contrariado, acaba o ano sem financiamento depois do chumbo nas votações do OE. Um imbróglio que passa para 2019.

Greve dos estivadores ameaçou Autoeuropa Os estivadores do porto de Setúbal iniciaram, a 5 de Novembro, um protesto pela integração de trabalhadores precários. A paralisação obrigou a Autoeuropa a utilizar outros portos, nomeadamente em Espanha. Com o acordo assinado a 15 dias do fim do ano, a fábrica de Palmela começou a expedir os 22 mil carros parqueados.

Enfermeiros desbravam novos caminhos Este foi claramente um ano de protestos desta classe profissional, que culminou com uma greve cirúrgica em alguns hospitais, que obrigou ao adiamento de milhares de cirurgias e que, segundo alguns responsáveis, pôs em causa a vida de alguns doentes. Uma paralisação inédita financiada por "crowdfunding".

Professores condicionam dois orçamentos A guerra começou em 2017 e marcou as negociações do OE 2018. A redacção escolhida entre o Governo, o PCP e o BE foi ambígua de modo a ter um acordo, e por ser ambígua gerou interpretações diferentes. Professores exigem que todo o tempo de serviço congelado seja pago gradualmente e encontram apoios à esquerda e à direita.

ADSE envolvida em sucessivas polémicas Foi um ano para esquecer. Carlos Liberato Baptista foi afastado da presidência, na sequência das "suspeitas da prática de crimes de corrupção passiva". Além deste processo criminal, este instituto viu-se envolvido numa guerra negocial com a associação dos hospitais privados por causa da nova tabela de preços.

Geringonça aprova quarto orçamento Um, dois, três, quatro. PS, BE e PCP aprovaram o último orçamento da legislatura. Sem grandes medidas, é um OE de continuidade, com encargos herdados da negociação do antecessor. Novo aumento extra das pensões, redução das propinas, manuais escolares gratuitos, eliminação do PEC e redução do IVA da Cultura destacam-se.