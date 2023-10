Beijo, de todos o mais casto

Partilhar artigo



Bem sei que já estamos em Outubro, a derrapar para Novembro, mas foi Setembro e são estes versos do brasileiríssimo Carlos Drummond de Andrade que acicatam a minha lamentável cabecinha: "Era manhã de Setembro e ela me beijava o membro. Aviões e nuvens passavam, coros negros rebramiam, ela me beijava o membro."



Eis o beijo que faz explodir em fogo de artifício o imaginário masculino - mesmo o mais empedernido e tóxico representante ...