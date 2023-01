Está a surgir uma nova geração de leitores associada ao TikTok. As sugestões feitas com a “hashtag” #BookTok criam autores de culto e, em alguns casos, estão na origem de subidas de vendas que chegam aos 70%. A indústria livreira está atenta e já colabora com os novos influenciadores digitais.

BookTok – a nova “bíblia” dos leitores sub-25?









