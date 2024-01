Cada um ponha os ovos de que precisa

Partilhar artigo



A festa da passagem de ano, litros de champanhe e toneladas de passas comidas ao ritmo de badaladas, é o inusitado ritual em que juramos amor eterno à felicidade, como se a Criação do Mundo, assim, maiúscula, começasse às zero horinhas do dia 1 de Janeiro.



O 1.º de Janeiro é sempre um dia "inaugural e limpo", o que me faz lembrar que 2024 será o ano em que festejamos os 50 anos do 25 de Abril. Há quem diga, com ...