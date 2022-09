Carmen Fonseca: Com Bolsonaro, as relações luso-brasileiras ficaram em “standby”

Jair Bolsonaro "desmantelou a política externa brasileira". E, apesar de não ser o único culpado, hoje o Brasil já não é visto como um país importante nas decisões internacionais. A análise é de Carmen Fonseca, doutorada em Política Externa brasileira e professora de Relações Internacionais da Faculdade de Ciências Sociais e Humanas da Universidade Nova de Lisboa. As relações luso-brasileiras estão em "standby" e só vão ganhar nova vida se Bolsonaro não for reeleito, defende a investigadora do Instituto Português de Relações Internacionais que é coautora do ensaio "Portugal-Brasil, Encontros e Desencontros", editado pela Fundação Francisco Manuel dos Santos. O Brasil vai a votos a 2 de outubro.





Negócios Premium Conteúdo exclusivo para assinantes Já é assinante? Inicie a sessão Assine e aceda sem limites, no pc e no smartphone Assinar por 1€ por 1 mês Conteúdos exclusivos com melhor da informação económica nacional e internacional;

Acesso sem limites, até três dispositivos diferentes, a todos os conteúdos do site e app Negócios, sem publicidade intrusiva;

Newsletters exclusivas;

Versão ePaper, do jornal no dia anterior;

Acesso privilegiado a eventos do Negócios;