Carrilho da Graça: Nunca a profissão do arquitecto terá sido tão importante como hoje

João Luís Carrilho da Graça assina projectos como o renovado Campo das Cebolas e o Terminal de Cruzeiros em Lisboa. É também da sua autoria o Pavilhão do Conhecimento, nascido há 20 anos com a Expo’98. Galardoado com o Prémio Pessoa em 2008, o arquitecto português considera essencial debater o tema da habitação em Portugal.