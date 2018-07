CCB: Um projecto (ainda) em construção

O Centro Cultural de Belém está a comemorar um quarto de século. Na terça-feira vai haver uma festa ao ar livre, aberta ao público, com DJ improváveis. O monumental edifício à beira Tejo, inaugurado em Março de 1993, é, até hoje, um projecto arquitectónico inacabado. No próximo ano, deverá ser construído o que até agora só existia no papel – um hotel de cinco estrelas e uma zona comercial.