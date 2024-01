Celebrar José Malhoa, o pintor da alma portuguesa

A reabertura do museu com o nome do pintor em Caldas da Rainha convida a redescobrir o naturalismo português e o Grupo do Leão – e ainda o diálogo com as estéticas mais contemporâneas. Já em Figueiró dos Vinhos, os 90 anos da morte de José Malhoa inspiram uma exposição que também inclui Silva Porto e outros artistas da época

Celebrar José Malhoa, o pintor da alma portuguesa









Para poder adicionar esta notícia aos seus favoritos deverá efectuar login. Caso não esteja registado no site do Negócios, efectue o seu registo gratuito.

Enviar o artigo: Celebrar José Malhoa, o pintor da alma portuguesa O meu email O meu nome Comentários Destinatários: (para vários endereços usar ; e espaço) Enviar