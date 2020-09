Lisboa é a segunda capital europeia no que toca à exposição ao ruído do tráfego aéreo –, 33 mil habitantes sofrem com níveis de poluição sonora acima do valor legal. Em 2020, o confinamento trouxe o silêncio e pôs ainda mais em evidência o barulho em que estamos imersos.

Cercados pelo ruído









Para poder adicionar esta notícia aos seus favoritos deverá efectuar login. Caso não esteja registado no site do Negócios, efectue o seu registo gratuito.