Conhecer Portugal à boleia dos livros

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

Fernando Pessoa, José Saramago, Eça de Queiroz ou Camilo Castelo Branco são alguns dos escritores cuja obra está a trazer visitantes a Portugal. O turismo literário ganhou força nos últimos anos e tem potencial para criar dinâmica cultural e económica, tanto nas cidades como no interior do país. Este não é um turismo de massas. Os amantes dos livros gostam de experiências. Procuram visitas personalizadas, onde podem fazer perguntas sobre os locais, os autores, as obras e também sobre o país. Alguns decidem ficar a viver em Portugal depois de percorrerem uma rota literária.