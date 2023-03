Cuba: mau tempo na ilha

A pandemia teve o impacto de um furacão na economia cubana. Com o encerramento dos hotéis e das fábricas de charutos, o país mergulhou a fundo numa crise económica que já é considerada pior do que a que viveu após o colapso da União Soviética. A falta de alimentos e de medicamentos está a levar milhares de cubanos a sair do país à procura de uma oportunidade para terem uma vida melhor.

