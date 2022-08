De atletas olímpicos a empresários

Poucos atletas olímpicos conseguem conciliar o desporto com os estudos ou com outra atividade profissional. A isto, junta-se o facto de estes desportistas “arrumarem as sapatilhas” cada vez mais tarde, o que também dificulta a sua entrada no mercado de trabalho quando terminam a carreira. Para ajudar os campeões a entrarem no mundo dos negócios, a Associação dos Atletas Olímpicos de Portugal e o ISEG Executive Education lançaram um programa de formação, que começa em setembro.

