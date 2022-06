É urgente brincar

Brincar é fundamental para uma vida saudável e equilibrada. E não importa a idade. No tempo da infância, é através das brincadeiras que as crianças se desenvolvem em termos cognitivos, emocionais, afetivos e sociais. No mundo dos adultos, é o lado lúdico da existência que permite treinar a capacidade de desacelerar e desfrutar da vida. Mas o tempo que dedicamos à diversão é cada vez mais reduzido, lamentam os especialistas

