Eduardo Paz Ferreira: Portugal é capaz de não ser um país tão pobre como nós pensamos

No seu novo livro "Como salvar um mundo doente", publicado pela Almedina, Eduardo Paz Ferreira faz uma reflexão sobre como chegámos a esta crise pandémica e desafia-nos a construir "uma sociedade decente". O professor catedrático da Faculdade de Direito de Lisboa sente-se frustrado quando pensa que está a "ensinar pessoas que só querem ganhar dinheiro". Isto porque "vivemos numa sociedade fascinada pelo sucesso". Referindo-se aos processos mediáticos que correm na justiça, o especialista em direito económico, financeiro e fiscal alerta que a pressão pública é importante, mas "o sentido justiceiro que por vezes aparece ligado a essa pressão é perigoso". Pelo meio, admite que ficou irritado com as "campanhas grosseiríssimas" contra si, pelo facto de ser marido da ministra da Justiça, Francisca Van Dunem.





