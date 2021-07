Europeus, sim. Mas quanto?

"A minha família sempre me chamou ‘a emigrante’, mas eu nunca me senti migrante, senti sempre que pertencia à Europa. A cada nova oportunidade, conheço portugueses, espanhóis, italianos… Sentimos a Europa como uma casa." Aos 24 anos, Teresa Nicolau é analista no Banco Central Europeu, em Frankfurt. Teve a sua primeira experiência internacional aos 20, quando era estudante Erasmus em Lille. Desde então já viveu meio ano no

Negócios Premium Conteúdo exclusivo para assinantes Já é assinante? Inicie a sessão Assine e aceda sem limites, no pc e no smartphone Assinar por 1€ por 1 mês Conteúdos exclusivos com melhor da informação económica nacional e internacional;

Acesso sem limites, até três dispositivos diferentes, a todos os conteúdos do site e app Negócios, sem publicidade intrusiva;

Newsletters exclusivas;

Versão ePaper, do jornal no dia anterior;

Acesso privilegiado a eventos do Negócios;

...