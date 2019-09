Helena Freitas: Enquanto não resolvermos as questões sociais não vamos resolver as questões ecológicas

Helena Freitas é bióloga e professora na Faculdade de Ciências e Tecnologia da Universidade de Coimbra. Integrou agora o comité de missão para as adaptações às alterações climáticas e transformações societais do programa Horizonte Europa, da Comissão Europeia. Os programas de governo dos partidos, que incluem medidas para as alterações climáticas, às vezes estão "na fronteira da hipocrisia”, afirma.