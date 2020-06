Helena Lopes: "O teletrabalho aumenta a polarização da sociedade"

A pandemia trouxe para a ribalta o fenómeno do teletrabalho, que entusiasma patrões e empregados. Mas nem tudo é positivo neste novo modelo laboral. Há perigos que têm de ser tidos em conta, alerta Helena Lopes, economista do trabalho. Se houver uma polarização entre os que podem ficar a trabalhar em casa e os que não podem, haverá um fosso entre grupos sociais, que deixarão de partilhar o espaço físico. E isso, avisa a professora do ISCTE, abre caminho a movimentos extremistas e ao populismo.