Helena Vasconcelos: “A comédia é a grande liberdade”

Apresenta-se sobretudo como leitora, não como escritora, e essa não é uma condição menor. Será até a condição mais bela, sublinha a crítica literária Helena Vasconcelos, apontada como uma das mais importantes dinamizadoras de comunidades de leitura no país. Os próximos encontros, no CCB, têm como pano de fundo "O poder da comédia". O ciclo começou com a crítica à política ateniense de Aristófanes e terminará com a ironia de Zadie Smith. A reunião que se segue está marcada para o dia 21 de janeiro, com Miguel de Cervantes e o seu "Dom Quixote". "A comédia tem servido como uma espécie de refrigério em tempos sombrios - como os que estamos a viver - e é suficientemente subversiva e desordeira para incluir críticas mordazes, e por vezes violentas, ao ‘status quo’, afirmando-se como o último bastião da liberdade".





Negócios Premium Conteúdo exclusivo para assinantes Já é assinante? Inicie a sessão Assine e aceda sem limites, no pc e no smartphone Assinar por 1€ por 1 mês Conteúdos exclusivos com melhor da informação económica nacional e internacional;

Acesso sem limites, até três dispositivos diferentes, a todos os conteúdos do site e app Negócios, sem publicidade intrusiva;

Newsletters exclusivas;

Versão ePaper, do jornal no dia anterior;

Acesso privilegiado a eventos do Negócios;