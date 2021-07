Joana Gomes Cardoso: “O país não está espelhado nas nossas instituições”

Cedia o seu quarto a refugiados timorenses, deixava com eles as suas bonecas e ia dormir com a mãe - que não raras vezes adormecia a ouvir a BBC Radio. Joana desligava o aparelho, mas também ela foi ficando cada vez mais ligada à política internacional. Filha da diplomata Ana Gomes e do historiador António Monteiro Cardoso, Joana Gomes Cardoso viveu em Genebra, Tóquio, Londres, Nova Iorque e Nova Deli. Licenciou-se em Relações Internacionais, estudou Cultura e Antropologia. Começou por ser jornalista e foi vice-presidente da secção portuguesa da Amnistia Internacional. Hoje é presidente do conselho de administração da EGEAC e do Conselho da Faculdade de Ciências Sociais e Humanas da Universidade Nova de Lisboa.





Negócios Premium Conteúdo exclusivo para assinantes Já é assinante? Inicie a sessão Assine e aceda sem limites, no pc e no smartphone Assinar por 1€ por 1 mês Conteúdos exclusivos com melhor da informação económica nacional e internacional;

Acesso sem limites, até três dispositivos diferentes, a todos os conteúdos do site e app Negócios, sem publicidade intrusiva;

Newsletters exclusivas;

Versão ePaper, do jornal no dia anterior;

Acesso privilegiado a eventos do Negócios;