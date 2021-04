O médico e poeta João Luís Barreto Guimarães vai dar aulas de poesia aos alunos de Medicina da Universidade do Porto. Levará as palavras aos futuros médicos, para que os futuros médicos levem as palavras aos doentes. É preciso humanizar os cuidados de saúde, tão postos à prova durante a pandemia, diz o cirurgião e escritor, autor de obras como “Movimento”, “Nómada” e “Mediterrâneo”, vencedor do Willow Run Poetry Book Award.

João Luís Barreto Guimarães: “Há uma diferença humanitária entre parar e reparar”









