João Pedro George: A integração dos retornados foi bem-sucedida se pensarmos apenas nos brancos

Chegou a Portugal com três anos, acompanhado pelo irmão, quatro anos mais velho. Em Angola, ficaram os pais, que só se juntaram a eles mais tarde. Em Lisboa, recebeu-o uma tia-avó e uma criada. A história do sociólogo João Pedro George é semelhante à de milhares de retornados que chegaram a Portugal logo após o 25 de Abril. Estima-se que foram mais de 500 mil pessoas que deixaram as ex-colónias e tiveram de começar a vida do zero. Foi esse fluxo migratório resultante da descolonização e o seu impacto na sociedade portuguesa que o investigador do Instituto Português de Relações Internacionais (IPRI) analisou. A sua pesquisa está agora no livro "O Império às Costas – Retornados, Racismo e Pós-colonialismo", publicado pela Objectiva.