José M. Rodrigues: “A fotografia é o meu anjo da guarda”

José M. Rodrigues, fotógrafo distinguido com o Prémio Pessoa em 1999, recorda os vários tempos que tem vivido - em Évora, em Paris, em Haia, em Amesterdão, em Évora de novo. Testemunhou o Maio de 68 na capital francesa, bebeu cinema e muitas imagens. Mais tarde, já na Holanda, ajudou a fundar a associação de fotografia Perspektief. Em 1981, os amigos de Évora organizaram-lhe a primeira exposição individual e no ano seguinte o seu trabalho foi exposto nos Encontros de Fotografia de Coimbra. Regressou ao Alentejo, conheceu os poetas populares do Alandroal, deixou-se encantar de novo. Parte da sua obra está refletida no livro "Ph.05 José M. Rodrigues", o quinto volume da Série Ph da Imprensa Nacional. "É um livro que chega na altura certa, no tempo certo. Ajudou-me a pôr os pontos nos ‘is’".





