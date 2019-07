José Manuel Costa: O cinema é uma forma incrivelmente poderosa de percebermos uma época e uma civilização

José Manuel Costa iniciou o seu segundo mandato como diretor da Cinemateca no início do ano. A vida do historiador de cinema mistura-se com esta “casa” das imagens em movimento, que está a terminar agora as comemorações dos 70 anos. Começou a trabalhar na Cinemateca em 1975, quando tinha 20 anos. Ainda se cruzou com o fundador, Manuel Félix Ribeiro. José Manuel Costa acredita que o cinema é um espelho do mundo. E, recentemente, sentiu-se incomodado com o que esse espelho lhe revelou quando foi, durante vários dias, ver os filmes que passavam nas salas comerciais. “Há qualquer coisa nas relações humanas que achei que o cinema me estava a traduzir, e que denota um mal-estar coletivo”.