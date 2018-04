Leonor Teles: Não sou um porta-estandarte. Nem quero ser.

Leonor Teles tem apenas 25 anos, mas cada filme que faz tem o toque de Midas. “Terra Franca”, um documentário sobre o pescador Albertino Lobo, de Vila Franca de Xira, ganhou recentemente o “Prix International de la Scam”, no festival Cinéma du Réel em Paris e vai ser exibido em Maio no Festival de Cannes. Em 2016 ganhou o Urso de Ouro em Berlim com a curta “Balada de um Batráquio”, onde recorre às raízes ciganas para falar sobre a discriminação contra aquela comunidade.