Luís Aguiar-Conraria: Muitas pessoas estão na miséria em nome de um bem comum

Luís Aguiar-Conraria descreve-se como um economista que não tem medo de "dizer disparates" e que dá a mão à palmatória quando se engana. Foi assim quando defendeu há uns anos que seria um erro aumentar o salário mínimo. O professor da Universidade do Minho, doutorado em economia na Cornell University, nos EUA, está preocupado com o impacto da atual crise na educação das crianças das classes mais baixas da população. "Seria necessário investir brutalmente na escola pública", diz. Quanto ao desempenho da economia, foi melhor do que esperava. Com colunas em vários jornais, ao longo dos anos, reuniu agora esses textos no livro "A Culpa vive Solteira", editado pelo Clube do Autor.





