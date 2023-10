Lura: "O dom da voz mudou a minha vida – diria até que me salvou”

Quando era pequena, Lura ouvia os carros a passar na estrada e sonhava que um dia, tal como os carros, também ela iria para outro lugar. Crescer num bairro social é partir para a vida em desvantagem. Foi com a voz que Lura desafiou esse carimbo. Há 27 anos, a cantora portuguesa, filha de pais cabo-verdianos, lançou o primeiro álbum, o "Nha Vida". Um disco que Cesária Évora ouviu e que haveria de unir as duas mulheres em casa da "diva dos pés descalços" num jantar feito de percebes gigantes e de outras iguarias. Cesária Évora é, claro, uma das grandes referências de Lura, ela que se rendeu também à força das batucadeiras.



Toda essa energia está, por exemplo, no tema "Força di Mujder" do seu novo álbum. "Multicolor", que será apresentado dia 13 de outubro no CCB, é um disco que canta as diferentes cores que Lura tem. "Chamaram-me preta, mulata, cabrita. Sou crioula, sou Lisboa, sou do fado e funaná… Chamaram-me preta, mulata, cabrita, já nem sei quantos nomes me dão… eu sou africana, crioula, portuguesa".