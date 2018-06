Os sapatos Manolo Blahnik são uma fixação feminina global e um objecto de culto no mercado do investimento em bens culturais. O surgimento de uma colecção masculina irá provocar uma tremenda agitação nos peritos e, acima de tudo, nos investidores.

Como pano de fundo, Blahnik beneficia, como Loubotin e os outros designers de topo, de uma conjuntura muito recente - terá menos de 10 anos - em que a produção de moda ganhou o estatuto de bem cultural, gerando oferta em leilões, "dealers" especializados e pontos de venda de nicho. A razão para tal é a de que é impossível pensar o mundo das últimas décadas sem pensar na moda que também o define.



Dentro desta conjuntura, o surgimento, nos próximos dias, de uma colecção completa de sapatos de homem Blahnik, o que é uma novidade, provoca uma série de interrogações. O designer, que até agora só tinha projectado de forma muito limitada modelos masculinos, criou 35 estilos de sapatos, com algumas dezenas de variações, e os seus executivos dizem que a produção poderá representar 20% do negócio dentro de alguns anos.



Para o investidor, a entrada no radar de Manolos para homens provoca várias análises. Se a colecção falhar, o investimento será obrigatório, exactamente porque os sapatos irão tornar-se raridades e singularidades. Se, pelo contrário, a colecção triunfar, e outras surgirem, a análise é muito mais complexa. Será necessário encontrar o modelo icónico, que será venerado e irá alcançar o fascínio e a eternidade. É um desafio para grandes especialistas.





Nota ao leitor: Os bens culturais, também classificados como bens de paixão, deixaram de ser um investimento de elite, e a designação inclui hoje uma panóplia gigantesca de temas, que vão dos mais tradicionais, como a arte ou os automóveis clássicos, a outros totalmente contemporâneos, como são os têxteis, o mobiliário de design ou a moda. Ao mesmo tempo, os bens culturais são activos acessíveis e disputados em mercados globais extremamente competitivos. Semanalmente, o Negócios irá revelar algumas das histórias fascinantes relacionadas com estes mercados, partilhando assim, de forma independente, a informação mais preciosa.







Manolo Blahnik construiu uma fantasia singular e é talvez isso que o torna tão amado pelo mercado. Cada um dos seus sapatos, que continua a desenhar pessoalmente, traz impressa uma marca de elegância única, mas também uma carga de sensualidade e de choque que os coloca numa outra dimensão. Um par Manolo não é só um par de sapatos, é uma declaração ao mundo por parte de quem os usa.Esta posição, que poucos garantem no mundo da moda, tornou a marca Manolo num império extremamente lucrativo e com presença em todos os segmentos globais, do mais alto aos médios, sempre potenciado pelo seu uso por parte das estrelas mediáticas da contemporaneidade.Ao mesmo tempo que, colecção após colecção e ano após ano, a posse de um par de Blahnik se torna numa obsessão para milhares de mulheres, a cotação do designer no mundo do investimento em bens culturais vai ascendendo. Blahnik beneficia de várias condições positivas para que assim seja. Logo à partida, o volume das suas colecções é relativamente limitado, permitindo uma considerável limitação da oferta, o que agrada bastante ao mercado, já que a raridade é fundamental para a valorização. Depois, o designer já cria e comercializa desde os anos 1970, o que faz com que algumas das suas colecções possam ser consideradas "vintage". Finalmente, a agitação permanente sobre os seus sapatos, da estrela de cinema que os usa à dama presidencial que diz adorá-los, faz com que o mercado, sempre sensível e emocional, valorize permanentemente a produção.